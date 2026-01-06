Pac-Man kommer til Sonic Racing: Crossworlds i morgen

HQ

På slutten av 2025 begynte ryktene å svirre om at Pac-Man ville komme til Sonic Racing: Crossworlds som en del av de mange forskjellige Season Pass crossovers. Det ble ikke lovet noe offisielt om når dette kunne skje, men nå har vi mer informasjon.

Sega har avslørt at Pac-Man Pack vil komme så snart som i morgen, 7. januar 2026, hvor en rekke nye førere, en ny kart, baner og mer vil komme til spillet. Det fulle omfanget av denne pakken har ennå ikke blitt vist, da bare en kort teaser-trailer har kommet for øyeblikket.

Det vi vet er at den pågående Season Pass -pakken vil se en Mega Man -crossover følge Pac-Man, og etter det kan vi se frem til Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem og også noe Avatar: The Last Airbender-utgitt.

Kommer du til å sjekke ut Pac-Man Pack i morgen?