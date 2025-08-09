Pac-Man World 2 Re-Pac Trailer viser fantastisk 4K-overhaling

HQ

Bandai Namcos evig sultne maskot gjør comeback når et av hans mest minneverdige eventyr blir gjenskapt for den moderne konsoll-æraen, og Pac-Man World 2 Re-Pac ser skandaløst bra ut i den nye traileren. Klippet viser originalen fra 2002 side om side med nyinnspillingen, komplett med oppdaterte teksturer, en mye jevnere bildefrekvens og massevis av ekstra visuell teft. Det får det gamle PlayStation 2-eventyret til å se ut som en utslitt VHS-kassett som har blitt omstøpt i glitrende 4K-krystall.

Men det er ikke bare en grafisk makeover. Traileren demonstrerer også nye spillmekanikker som hopp-siktet assistanse, forbedrede bosskamper - spesielt mot Clyde's Killer Frog - samt nye versjoner av ikoniske miljøer og fiender. Spillerne kan også forvente seg større nivåer, flere samleobjekter, nyinnspilt stemmeskuespill og til og med co-op-modus, der en annen spiller tar kontroll over en Pac Drone - ikke helt ulikt konseptet fra Mario Odyssey.

Pac-Man World 2 Re-Pac lanseres på nesten alle plattformer 26. september (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 og Steam). Både en digital og en digital deluxe-utgave vil være tilgjengelig for de som vil ha "alt ekstra"-pakken. Sjekk ut traileren nedenfor.

Spilte du Pac-Man World 2 i sin tid, og kommer du til å kjøpe denne nye versjonen?