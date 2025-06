Pachuca-spiller nekter for rasistisk fornærmelse mot Real Madrid-forsvarer Antonio Rüdiger

HQ

Antonio Rüdiger, Real Madrids tyske forsvarsspiller, som debuterte i klubb-VM forrige søndag i 3-1-seieren over Pachuca, har fordømt en rasistisk fornærmelse fra en spiller fra det meksikanske laget, Gustavo Cabral. Rüdiger falt ned på gulvet etter en kamp med Cabral, og da dommer Ramón Abatti kom for å snakke med dem, la han armene i kors over brystet, FIFAs protokoll mot rasisme.

Real Madrids manager Xabi Alonso sa etter kampen at de tror på Antonio, og at saken blir etterforsket av FIFA. "I fotball er det ingen toleranse for dette, og hvis det skjedde, bør det iverksettes tiltak".

Cabral nektet imidlertid for å ha brukt rasistiske skjellsord mot Rüdiger. "Det var ikke noe rasistisk. Jeg kalte ham 'cagón de mierda', som vi sier i Argentina, det er alt." Uttrykket kan oversettes med "feiging" eller "svak", ettersom Rüdiger ble liggende på gulvet og tilsynelatende klaget over et slag fra Cabral.