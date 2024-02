HQ

Hvis et spill utelukkende skulle vurderes ut fra den stemningen premissene, mekanikkene, strukturen og presentasjonen kan skape ville Pacific Drive ikke bare være blant årets beste, men også sammen med en rekke andre indieperler være et bevis på de relativt små studioenes enorme kreative dyktighet. Å utforske den såkalte Olympic Exclusion Zone i din trofaste stasjonsvogn er en subtil opplevelse der du aldri kan stole på noe som helst, og der den taktile kontrollen over alle variabler virkelig overrasker deg.

Men dessverre er ikke atmosfære alt, eller hvis den er det, må den oppnås og opprettholdes på andre måter også, og det er her Pacific Drive sin mangel på teknisk polering og litt for ujevne overlevelsesmekanikk begynner å irritere.

La oss begynne med begynnelsen. Pacific Drive foregår i vår verden, men med én avgjørende forskjell: For en del år siden begynte det å oppstå en slags anomali et sted i Pacific Northwest-regionen i Nord-Amerika (tenk Oregon, Washington State og deler av British Columbia). Det er en geografisk, biologisk og fullstendig uforståelig hendelse som introduserer fenomener i en radius på godt over 100 kilometer, og som på ekte Annihalation -vis (seriøst, se den filmen) gjør dyr, planter, bakken vi går på og luften vi puster inn underlige, uforutsigbare og foranderlige. Mennesket bestemmer seg for å studere sonen, men til slutt blir resultatene for ujevne, for merkelige, og man bestemmer seg i stedet for å kapsle inn fenomenet med en flere hundre meter høy kuppel, og etterlater seg noen få bak veggene.

Det er her du blir sugd inn uten grunn, og de få overlevende inne i sonen bestemmer seg for å hjelpe deg med å rømme. Dette kan bare gjøres ved å ta vare på en gammel stasjonsvogn, en ekte amerikansk familiebil fra 70-tallet, og gjøre den om til et verktøy som kan hjelpe deg med å kartlegge fenomenene i sonen og til slutt flykte.

Jeg bruker mer tid enn vanlig på å sette scenen her, men det er kanskje bare for å forsikre meg om at du skjønner hvor godt hele opplegget fungerer og hvor effektivt og sømløst spillet klarer å sette scenen. Rent praktisk er spillet en liten blanding av ulike elementer vi har sett før. Spillet foregår i førsteperson, og fra en base, som tilfeldigvis også er verkstedet ditt, legger du ut på ekspedisjoner i relativt store åpne soner innenfor... ja, sonen. Her samler du ressurser, unngår fiendtlige fenomener og flykter tilbake til verkstedet for å gjøre nødvendige reparasjoner, oppgradere bilen og til slutt utvide verkstedet med nye verktøy som gjør at du kan reise dypere inn i sonen, der bare verre farer lurer.

Så ja, litt roguelite, litt overlevelse, litt crafting - alt er her, og du får gleden av å holde oversikt over ressursene dine, spare opp til viktige oppgraderinger, samtidig som du til tider blir kastet under bussen av spillets ulike ondsinnede fenomener og må returnere til verkstedet med en knust bil, samtidig som du mangler viktige ressurser til selv de mest grunnleggende reparasjoner.

Spillet klarer imidlertid å strukturere opplevelsen din med tydelige mål, så selv om du fritt kan utforske utvalgte deler av sonen og samle inn ressurser på én gang, er det spesifikke delmål å oppnå, for eksempel å nå en bestemt del av sonen eller interagere med et objekt. Det hele er ganske smart satt sammen, og selv om spillet mangler en mer organisert narrativ struktur og dermed flere emosjonelle øyeblikk, klarer det, i likhet med Firewatch, å gjøre det beste ut av at det egentlig ikke er noen karakterer i bildet. Det er imidlertid en stor tabbe å frata spilleren sin egen stemme.

Det kuleste er imidlertid hvor taktilt det hele er. Alt i Pacific Drive krever inndata. Å sette bilen i D eller P, slå på vindusviskerne når det regner eller lysene når det er mørkt, ta av et ødelagt hjul og sette på et nytt - alt krever at du er til stede og bidrar til en loop preget av rudimentære, men tilfredsstillende oppgaver.

Så hva er problemet? Solid atmosfære, et godt premiss, fine overlevelsesstrukturer? Som med så mange andre prosjekter er det de små tingene. For det første er spillet i mildt sagt dårlig teknisk stand på PS5, der bildefrekvensen vanligvis er 30fps, men også preges av fall til 20fps, noe som er direkte uakseptabelt. Videre er det flott å være så taktilt involvert i reparasjonene, men hele konvensjonen, regelsettet bak hvilke knapper som gjør hva, er så forvirrende at det tok meg flere dager å sette meg inn i hele oppsettet. Og til syvende og sist er det hele bare litt ubalansert. Det kreves for mye ressurser for å gjøre generelle oppgraderinger, nettene er litt for lange og frarøver deg grunnleggende oversikt over hva som foregår, og enkelte fenomener virker som urettferdige stikk til spilleren i stedet for solide utfordringer som kan overvinnes eller unngås.

Med andre ord, Pacific Drive var nok en QA-gjennomgang eller to unna å være klar for primetime, noe som er synd når utvikleren angivelig presser på for å få spillet ut i årets kanskje travleste måned, spesielt på PS5. Jeg er ikke sikker på hvorfor, men det virker spesielt upassende når spillets primære problemer er knyttet til finjustering, balansering og teknisk finpussing - noe som kunne vært gjort med bare noen måneder ekstra utviklingstid.

Men det betyr også at selv om jeg gir det en 7-er i dag, kan Pacific Drive en dag bli noe helt spesielt, en av de fantastiske indie-darlingsene som virkelig setter studioet på kartet. Hold utkikk etter det, for denne ideen er bare så jævlig kul.