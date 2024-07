Pacific Drive runder en halv million solgte eksemplarer og avslører planen for resten av året

HQ

Etter debuten på PC og PS5 tidligere i år, har utvikleren Ironwood Studios bekreftet at det atmosfæriske overlevelsesspillet Pacific Drive har rundet en halv million solgte enheter. For å feire denne milepælen har det blitt lagt ut et veikart med innhold for resten av 2024, inkludert gratis og betalte oppdateringer.

Den første er en sommeroppdatering som vil bringe en Performance Mode til PS5, en Photo Mode, forskjellige nye bildeler og tilpasningselementer, garasjeoppdateringer, en interaktiv jukeboks, gratis kosmetikk og forskjellige nye verdenselementer å sjekke ut, inkludert flere interessepunkter, veiforhindringer, utforskbare rom, et motorveikart med kysttema og mer. Det finnes også en betalt innholdspakke som legger til diverse kosmetikk.

Høstoppdateringen lover vanskelighetsgrader, flere innstillinger for spilltilpasning og gratis og betalt kosmetikk, før vinteroppdateringen legger til noe Ironwood ikke vil fortelle oss om ennå.

Du kan se hele veikartet nedenfor, hele sammendraget av sommeroppdateringens oppdateringsnotater, og sjekke ut sommeroppdateringens trailer nedenfor.

Høydepunkter for gratis innholdsoppdatering:



Fotomodus: Fang og del fantastiske øyeblikk i spillet



PS5-ytelsesmodus: Få optimalisert ytelse på PlayStation 5 for en jevnere spillopplevelse



Lakkerbare billykter og lysdeler: Tilpass kjøretøyet ditt enda mer



Ny bildel - Juke Jet: Kjør sidelengs med den nye Juke Jet-bildelen



Nye garasjeoppgraderinger:



Smart materiedekonstruktør: Kast gjenstander i materiedekonstruktøren for effektiv avhending



Vargas Auto-Pac-Vac: Automatisk lagring av støvsugede gjenstander i overføringsbagasjerommet



Interaktiv jukeboks: Spillerne kan nå sparke til jukeboksen for å slå den av og på



Utvidet verdensoppbygging:



Nye interessepunkter for rekreasjon (POI)



Nye variasjoner på veihindringer, forlatte kjøretøy, skilt og ARDA-tilhengere



Nye utforskbare rom og miljødetaljer i tunneler



Nytt motorveikart med kysttema lagt til i ytre sone



Nytt gratis kosmetikk:



Believer-klistremerke



Den gylne søppelcontaineren (hetteornament)



Høydepunkter i den betalte kosmetikkpakken:



Innholdspakke med søppelcontainer-tema:



Ratt som er resirkulert



Dekalsett for tilhengere av søppelcontainere



Gaveveksler



Lufttrashener (speilornament)



Dumpster Idol (Bobblehead)



Koseboks (antennetopper)