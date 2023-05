Pac-Man 99 blir fjernet fra listen i år

HQ

Nintendo har kunngjort at gratisspillet Pac-Man battle royale, Pac-Man 99, blir fjernet fra listen og for det meste lagt ned senere i år. Spillet vil miste sin online-tjenestestøtte, og vil ikke være tilgjengelig for nedlasting, men de som allerede har spillet installert på sin Nintendo Switch vil kunne fortsette å oppleve offline spillmoduser i overskuelig fremtid.

Som nevnt i spillets produktside på Nintendo Store, blir vi fortalt at 8. august vil de betalte tilpassede temaene for spillet bli avviklet, og deretter 8. september vil Pac-Man 99 Deluxe Pack og Pac-Man 99 Mode Unlock også bli avviklet. Dette vil bli fulgt av den store nedleggelsen av online-tjenester for hovedspillet, og distribusjon av tittelen og dens gratis temaer alt 8. oktober.

Hvis du har kjøpt noe innhold i spillet, vil det fortsatt være tilgjengelig i frakoblet modus etter disse avslutningene.

Lang historie kort, hvis du har lyst til å spille dette spillet, må du sørge for å gjøre det før 8. august når deler begynner å bli avviklet.