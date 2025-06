Pacman er spillbar i Everybody's Golf Hot Shots, og det slippes 5. september

HQ

Det kommende arkadegolfspillet Everybody's Golf Hot Shots viste seg frem igjen under gårsdagens State of Play. Der fikk vi vite at de som forhåndsbestiller spillet, vil få en bonus i form av Pac-Man som spillbar figur.

Vi får en utfordringsmodus for enkeltspillere der du spiller mot en rekke fargerike figurer, en flerspillermodus for opptil fire spillere som bruker en enkelt kontroller eller mot online-motstandere. Til slutt er det lagt til en Wacky Golf-modus, som er en annerledes variant av golf som alle kan spille sammen.

Vi har også fått en utgivelsesdato, som er 5. september. Everybody's Golf Hot Shots kommer til PlayStation 5, Nintendo Switch/Switch 2 og PC.