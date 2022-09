Pac-Man World Re-Pac

Hele videospill-mediets oldefar har atter en gang blitt gravd opp fra det dypeste krematoriet. Selveste Pac-Mans plattformeventyr fra 1999 har plutselig blitt trendy, og vi får vel si at det er stas å se den gule ballen på skjermen igjen.

Originale Pac-Man World dukket opp på PlayStation (den første) for godt over 20 år siden, og kunne skilte med 3D-plattforming i noenlunde samme nabolag som for eksempel Crash Bandicoot eller Gex. Det var ikke akkurat noe nyskapende gameplay som slo inn dører, men likevel må jeg si at jeg husker det som et morsomt spill. Spørsmålet er om dette holder i 2022.

For dette er et gammelt spill, med alt det måtte innebære på godt og vondt. Grafisk ser det helt ålreit ut, og Bandai Namco har beholdt alle de usynlige veggene så du ikke kan gå steder du tror du kan gå. Det er en viss sjarm her, men jeg synes at det er litt snodig å la nittitallets begrensninger få lov til å herje fritt i en total overhaling som dette.

Stakkars Pac-Man viste følelser og greier da han oppdaget at alle vennene hans var blitt bortført.

Samtidig må det nevnes at kontrollen irriterer meg. Pac-Man kan sveve litt i luften, ikke helt ulikt for eksempel Yoshi fra Mario-serien. Problemet mitt er at man må trykke en annen knapp enn hoppeknappen for å utføre dette. Av ren vane trykker jeg bestandig feil når jeg skal sveve til en ny plattform og bruker heller Pac-Mans sprettangrep rett ned i det store intet for å skrelle av enda ett av mine altfor mange ekstraliv. Ekstraliv finnes det nemlig utrolige mengder av, og spillet er ikke nevneverdig vanskelig, så disse hoper seg fort opp.

Nivådesignet er mitt største problem med Pac-Man World. Alle brettene har dører som må låses opp med ymse frukt, og som regel er den du trenger gjemt i en kiste 10 sekunder fram i banen - om ikke spillet allerede har gitt deg den du trenger før du kommer til døra. Jeg skjønner at det hadde vært fryktelig tregt å måtte finne den aktuelle frukten på slutten av brettet, for så å måtte gå hele veien tilbake til start for å åpne døra for en lusen gevinst. Likevel føles det ikke spesielt gøyalt når du må jobbe så lite for å finne alle hemmelighetene. Tenk om du fant alle nøklene i Zelda før du trengte de, det ødelegger litt av meningen med stengte dører.

Om ikke annet, ser brettene ganske variert ut.

Samtidig er det en haug med brytere og knapper rundt omkring som åpner nye passasjer og veier. Disse føles også mer eller mindre meningsløse når de ofte åpner en ny vei før du rekker å lure på hvordan du skal komme deg videre. Med noen enkle grep kunne dette ha blitt både interessant og gøy, men disse distraksjonene kjeder meg mer enn de imponerer.

Når det er sagt, synes jeg at det er skikkelig kult med massevis av referanser til klassisk Pac-Man overalt. Alt fra musikk-slynger og lydeffekter til teit grafikk fra åttitallet. Her synes jeg at Bandai Namco har gjort mye rett. Når vi først er inne på det, er musikken ganske god. Det er masse variasjon mellom brettene, og stort sett er dette fine stykker som gjør spillet godt.

Jeg setter pris på gode referanser til gamle greier.

Den tamme historien om den onde Toc-Man som har kidnappet alle deltagerne på bursdagsfesten til Pac-Man er bare en unnskyldning for å lage et spill, og mer synes jeg heller ikke at den behøver å være. Den er akkurat så teit og artig som den burde være i noe som er så lite historiedrevet.

Her har vi en morsom fun fact: Om man setter Switchen i hvilemodus mens spillet er på, går klokka videre.

Alt i alt sitter jeg igjen med en følelse av at ikke alle spill trenger en remake. Pac-Man World Re-Pac er ganske underlig i så måte, all den tid jeg ikke kan se verdien av å ha en ny versjon av denne relativt platte spillopplevelsen i biblioteket. Det er ikke nødvendigvis dårlig, men det har heller ikke noe ved seg som føles verdt å konservere. Utover det grafiske, kunne man nesten like gjerne spilt Pac-Man World på PS1. Jeg ser for meg at de som har et kraftig, nostalgisk forhold til originalen nok kommer til å kose seg både glugg og meget med dette, men for oss andre tenker jeg at det finnes langt mer spennende alternativer der ute.