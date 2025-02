Paddington 4 kommer sammen med en TV-serie

HQ

Paddington er klar til å ta over verden, ser det ut til, for produksjonsstudioet Studiocanal har store planer for den høflige peruanske bjørnen. Etter nok en populær filmlansering er det ingen planer om å bremse Paddingtons fremgang, og studioet har i stedet planer om å utvide franchisen.

I en samtale med Deadline avslørte Studiocanals administrerende direktør Anna Marsh at en fjerde film for tiden er under utvikling, og at det også vil komme en TV-serie. "Det kommer en fjerde film", bekreftet hun. "Vi tenker på de neste filmene, og vi jobber med en ny TV-serie i tillegg til scenemusikalen med Sonia Friedman og Eliza Lumley."

Paddington in Peruden tredje filmen i serien, spilte inn 104 millioner dollar på kino uten å ha hatt premiere i store territorier som USA, Korea, Frankrike og Tyskland. Studiocanal har planer om å ekspandere globalt, med Paddington og merkevaren som helhet, til både USA og Afrika.