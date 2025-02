Paddington Bear holdt som gissel av russiske cyberhackere

HQ

Hold på hattene deres, folkens, for vi har nyheter dere nesten ikke vil tro på. Firmaet som representerer boet etter Michael Bond, skaperen av Paddington, ble nylig hacket, og den peruanske bjørnen selv blir holdt som gissel.

Vel, egentlig ikke. Som The Sun rapporterer, krevde hackergruppen Rhysida - som antas å være basert i Russland - at London-firmaet skulle betale løsepenger for å forhindre at sensitive data ble lekket. Disse dataene er sannsynligvis sentrert rundt personlig informasjon om folk i firmaet, men de kan også inneholde informasjon knyttet til Bonds eiendom og Paddington IP.

Firmaet har siden nektet å betale løsepengene og har involvert Met Police. Firmaet - som heter The Agency - har erkjent hackingen i et brev til kundene sendt av sjefen Judy Edmonds, som skrev: "Vi har iverksatt tiltak for å sikre sikkerheten til systemene våre og fortsetter å overvåke dem nøye som en prioritet."

