Paddington 2 var en stund tidenes mest sette film. En negativ anmeldelse fikk den til å falle ned på samme nivå som en lite kjent film ved navn Citizen Kane. Arven er der likevel, og Paul King hadde en herkulesoppgave foran seg da han skulle lage Paddington in Peru. Mer enn seks år etter den forrige filmen har vi samlet familien Brown igjen (med en annen mor denne gangen) og er tilbake i Paddingtons verden, der positivitet, høflighet og godhjertede påfunn hersker.

I stedet for å vise Paddington som en fisk på land i London igjen, tar vi i stedet en tur til Sør-Amerika, der bjørnen leter etter sin elskede tante Lucy i Peru, et sted han en gang kalte sitt hjem. Familien Brown blir selvfølgelig med på denne reisen, i tillegg til nykommerne Olivia Colman og Antonio Banderas. Handlingen er enkel og forutsigbar, men den byr på et par strålende prestasjoner fra Colman og Banderas. Førstnevnte spiller pastormoren på hjemmet for pensjonerte bjørner, som praktisk talt blunker til kameraet i hver eneste scene, og lar deg vite hvem hun er og hva hun holder på med, samtidig som hun opprettholder en så komisk fasade at du ikke kan unngå å tro på det. Hun har virkelig kastet seg inn i denne filmen, og gjør den til tider mer som et teaterstykke, og karismaen hennes strømmer gjennom lerretet og roer lett ned bekymringene jeg hadde i de tidlige stadiene av filmen.

Banderas gjør også sitt for å gjøre dette til den morsomste Paddington-filmen. Som båtkaptein med en komplisert familiehistorie hjemsøkes han ofte av spøkelsene til sine forfedre, som han spiller i en lignende tilbakekalling til Phoenix Buchanans multiple personligheter fra scenen. Både Colman og Banderas fungerer som komisk avlastning gjennom hele filmen, noe som betyr at vi ikke bare trenger å stole på Paddingtons narrestreker og klovnerier, selv om det er nok av det også.

Våre tilbakevendende skuespillere har funnet tilbake til sine roller, spesielt Ben Whishaw, stemmen til Paddington selv. Nok en gang klarer Whishaw å gi den marmeladeelskende bjørnen både en barnlig uskyld og en klok forståelse. Det er en vanskelig balansegang å få karakteren til å føles både inntagende, elskelig og dum på en gang, men Whishaw får det til å se enkelt ut. VFX-artistene har nok en gang gjort en fenomenal jobb med Paddington, og bjørnen er fortsatt en av de beste CGI-figurene vi har sett, og kan måle seg med Davy Jones fra Pirates of the Caribbean-filmen. De visuelle effektene er også imponerende, selv om lyssettingen i Paddington in Peru til tider føles litt for eksponert, og minner mer om en reklamefilm for landet enn en film som utspiller seg i det. Men det er likevel ikke direkte distraherende, og Paddington in Peru er en like stor visuell nytelse som de andre filmene, bare uten Londons kulisser. Trist nytt for de anglofile der ute.

Som man kan forvente av en Paddington-film, er det noen hjertevarmende og hjerteskjærende øyeblikk spredt utover. De fleste av disse finnes mot slutten, og de kommer best til sin rett når de er sentrert rundt Paddington selv. Som vi skal komme inn på, fungerer ikke handlingen rundt fru Brown som ønsker å få familien tilbake til de gode gamle dagene, og det er derfor opp til de store brune øynene å bære filmens emosjonelle tyngde. Heldigvis gjøres dette helt fint, men i motsetning til i Paddington eller oppfølgeren, føler du ikke at det er den samme tyngden i Paddington in Peru. I de tidligere filmene føltes det som om Paddington gjorde verden til et bedre sted, ett hardt blikk om gangen, mens i denne filmen, der han er på en mer personlig søken, er det eneste som betyr noe å finne tante Lucy. Ja, noen mennesker får hjelp på veien, men hovedsakelig håper publikum at Paddington skal lykkes i denne filmen, mens det i de tidligere filmene nesten føltes som om rollene var byttet om, som om den lille bjørnen håpet det beste for alle og enhver, og den varmen spredte seg til deg lenge etter at rulleteksten var over.

Som jeg antydet ovenfor, stammer noen av plottets problemer fra denne nye rollebesetningen av fru Brown. Misforstå meg rett, jeg forguder Emily Mortimer og synes hun gjorde en utmerket jobb med det hun fikk, men problemet er at det hun fikk ikke føles særlig overbevisende. Ettersom barna har vokst opp siden forrige Paddington-film, mimrer fru Brown tilbake til all tiden de pleide å tilbringe sammen i sofaen. Men hvem som helst med øyne kan se at dette ikke er den samme fru Brown. Sally Hawkins kjente de barna så godt, men det gjør ikke Emily Mortimer. Det gir en falsk følelse til den emosjonelle kjernen i familien Brown, for det er veldig vanskelig å se forbi det faktum at Emily Mortimer rett og slett ikke var til stede under de hendelsene hun hevder å ha vært til stede under. Det er til og med et øyeblikk hvor hun gråter og minnes den gangen hun møtte Paddington for første gang, noe som føles veldig surrealistisk med tanke på at det nok en gang er en annen skuespillerinne. De kan ikke engang gjenbruke bilder fra de gamle filmene til dette tilbakeblikket, for nok en gang, Mortimer. Ikke var. Der. Det er til tider ganske forvirrende, og ender opp med å være så distraherende at det er vanskelig å kaste seg helhjertet inn i fiksjonen. Det hjelper heller ikke at buene til resten av familien Brown er ganske ikke-eksisterende, og at herr Brown nok en gang må gjøre noe ekstremt til tross for at han er en svært tilbakeholden person. De prøver å friske opp med Hailey Atwell med amerikansk aksent, men ellers føles det nesten identisk med Paddington 2s Mr. Brown-subplot, uten den dypt tilfredsstillende avslutningen.

Paddington in Peru Paddington 2 er absolutt den dårligste av Paddington-filmene, men det er litt av en bøyg for denne trilogien at det minst imponerende bidraget likevel er en stort sett flott film. Jeg kommer ikke til å se den om igjen i samme hast som Paddington 2, men dette eventyret i Peru er likevel en hjertevarmende måte å tilbringe en kveld eller ettermiddag på, med mange komiske øyeblikk og en rollebesetning som er forsterket av to tunge nykommere.