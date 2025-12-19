Paddington-regissør Paul King skal regissere Labubu-filmen

HQ

Vi har nettopp fått vite at Paul King, regissøren bak de elskede Paddington-filmene og kassasuksessen Wonka, skal regissere filmen basert på Labubu. Prosjektet er fortsatt i en tidlig utviklingsfase, men hans involvering signaliserer tydelig Sony Pictures' ambisjoner for filmen.

Sony kjøpte filmrettighetene til Labubu i november, etter at Pop Mart-figurene allerede hadde befestet sin status som et globalt fenomen. Selv om det fortsatt er uklart om filmen blir live-action eller animert, gir Kings merittliste et sterkt referansepunkt.

Prosjektet Labubu er også en fortsettelse av Hollywoods voksende fascinasjon for leketøysbaserte filmer, etter suksessen med Barbie og en bølge av kommende filmatiseringer. Om Labubu kan ta det samme spranget fra samleobjekt til kinofavoritt gjenstår å se. Noen tanker?

Perfekt match, eller et risikabelt sprang fra blinde bokser til det store lerretet?