Paddington-serien er en større kassasuksess enn Predator-, Mad Max- og Insidious-seriene

Å si at Paddington har vært en suksess siden den begynte på kino med den første av de tre filmene som nå er tilgjengelige, er nok litt av en underdrivelse. Live-action-serien nærmer seg 750 millioner dollar i billettsalg, og selv om det blekner i forhold til de største fiskene på kino, som Star Wars, Marvel, Disney, og lignende, er suksessen til denne nye serien allerede stor nok til å overskygge noen ikoniske franchiser.

Ifølge Collider skal Paddington-serien ha passert Predator, Insidious, Bridgit Jones, Mad Max, , Lara Croft, Sex and the City og Austin Powers når det gjelder billettsalg. Tatt i betraktning at noen av franchisene har mange utgaver, som Insidious -serien og Predator, og andre er anerkjente titaner som Mad Max, viser det virkelig at StudioCanal har en vinner på hendene.

