Painkiller lanseres på PC og konsoller i oktober

HQ

Fans av intens og spennende action har sannsynligvis holdt et øye med Painkiller, og hvis det høres ut som deg, har vi noen gode nyheter.

Saber Interactive har nettopp bekreftet at Painkiller lanseres så snart som 9. oktober på PC, PS5 og Xbox Series X/S-konsoller. For å legge til dette er forhåndsbestilling av de forskjellige utgavene av spillet nå også live, noe som betyr at du kan få tak i en kopi fint og tidlig. Når det gjelder hva disse er og hvordan de er forskjellige, se nedenfor.



Standard Edition - Grunnspillet og Iron Crusade skin pack for £34.99/€39.99

- Grunnspillet og Iron Crusade skin pack for £34.99/€39.99

Deluxe Edition - Grunnspillet og Iron Crusade-skinnpakken, pluss tre DLC-er etter lanseringen som legger til seks våpenskinn og fire figurskinn for £44,99/€49,99



Når det gjelder hva du kan forvente deg i Painkiller, kan du se den nyeste traileren nedenfor og også se spillets plotbeskrivelse.

"Velkommen til Purgatory! Du har blitt dømt for dine overtredelser mot himmelen, men Skaperens stemme gir deg én sjanse til å gjøre opp for deg. Spreng deg gjennom horder av demoner i brutal, fartsfylt kamp med en rekke infernalske våpen. Kjemp i grusomme gotiske miljøer for å stoppe den falne engelen Azazels invasjon av jorden og fortjen frelsen din - alene eller i online co-op for opptil tre spillere."