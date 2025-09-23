Painkiller vil ha en roguelike-modus kalt Rogue Angel

HQ

De som leter etter en voldelig og Doom-lignende actionopplevelse i oktober, har uten tvil Anshar Studios' Painkiller sirklet inn i kalenderen. Spillet lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 21. oktober, og handler om å reise til Purgatory for så å slå ned og drepe horder av demoner for til slutt å stoppe den falne engelen Azazels invasjon av jorden.

Spillet vil inneholde en full kampanjemodus som kan spilles alene med datastyrte følgesvenner eller i samarbeid med venner, men det vil også bli støttet av det som sannsynligvis vil bli et mye mer omspillbart forsøk, nemlig en roguelike-modus.

Denne er kjent som Rogue Angel, og det er en opplevelse som er atskilt fra hovedkampanjen og foregår i et helt annet rike på Purgatory. Målet er å, enten alene eller sammen med venner, reise gjennom en rekke prosedyregenererte arenaer, samtidig som man samler tarotkort, våpen og gjenstander, før man går løs på utfordrende sjefer.

Rogue Angel vil være en del av Painkiller -opplevelsen ved lansering, og i den anledning kan du se traileren for modusen nedenfor.