Pakistan angriper Afghanistan – dusinvis drept

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Pakistan har gjennomført luftangrep mot Afghanistan. Den pakistanske regjeringen opplyser at 25 militante ble drept i angrepene. Talibans talsmann Zabihullah Mujahid fordømte de pakistanske angrepene og kalte dem feige angrep, ifølge Al Jazeera og YLE.

Det afghanske Taliban sa at dusinvis av sivile ble drept og såret i pakistanske luftangrep i løpet av natten i tre østlige provinser.

Forholdet mellom de to landene har lenge vært anspent, særlig siden 2021, da den afghanske Taliban igjen kom til makten. De to landene inngikk en våpenhvile i mars, men sporadiske angrep har fortsatt siden den gang.