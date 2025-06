Pakistan åpner for dialog med India, men på egne premisser

HQ

Siste nytt om India og Pakistan . Pakistans utenriksminister gjentok onsdag at han er åpen for samtaler med India etter den korte, men intense militære utvekslingen mellom de atombevæpnede nabolandene i forrige måned, deres verste militære konflikt på flere tiår.

Samtidig som han uttrykte vilje til dialog, understreket han at initiativet må komme fra New Delhi og dekke et bredere spekter av spørsmål utover sikkerhet. I mellomtiden er de to nabolandene fortsatt uenige om Kashmir, vannrettigheter og omfanget av fremtidige forhandlinger.