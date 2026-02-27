Pakistan erklærer "åpen krig" mot Afghanistan: "Nå er tålmodigheten slutt"

HQ

Pakistan har erklært "åpen krig" mot Afghanistans Taliban-regjering etter å ha innledet luftangrep mot mål i Kabul, Kandahar og andre provinser nær grensen. Forsvarsminister Khawaja Mohammad Asif sa at Islamabads "tålmodighet har nå tatt slutt" etter det de beskrev som uprovosert ildgivning over grensen.

Taliban sa at de utførte gjengjeldelsesangrep på pakistanske militære stillinger langs den omstridte Durand-linjen. Begge sider rapporterte om store tap, men tallene varierer kraftig og er fortsatt ikke bekreftet. Afghanske myndigheter hevdet at dusinvis av pakistanske soldater ble drept og noen tatt til fange, mens Pakistan sa at de hadde påført Taliban-krigere langt større tap og benektet at noen tropper var tatt til fange.

Opptrappingen markerer sammenbruddet i en skjør våpenhvile som ble inngått i oktober, og signaliserer den hittil mest direkte konfrontasjonen mellom Islamabad og Taliban-myndighetene i Kabul. Internasjonale aktører, deriblant Storbritannia, Kina og Russland, har manet til tilbakeholdenhet og advart om at en ytterligere eskalering kan føre til større regional ustabilitet...