Pakistan evakuerer 150 000 mennesker etter flomtrussel fra India

HQ

Siste nytt om Pakistan . Pakistan har begynt å flytte et stort antall innbyggere fra landsbyer nær tre elver i Punjab etter at India har advart om at de vil slippe ut vann fra overfylte demninger, opplyste tjenestemenn tirsdag.

"NDMA utsteder forhåndsvarsel til PDMA Punjab angående stigende vannstand i Sutlej-elven og potensiell flomsituasjon," sa NDMA i en uttalelse, og la til at varselet hadde ført til omfattende evakueringsoperasjoner i områder nær Sutlej-elven.

Dette skapte bekymring for at nye oversvømmelser kunne ramme Pakistans viktigste jordbruksprovins, som allerede er hardt rammet av flere uker med monsunregn. Myndighetene frykter at jordbruksland som leverer mye av landets mat kan bli oversvømt, noe som vil forverre en allerede alvorlig krise.

Advarselen kommer i en tid med et anstrengt forhold mellom de to nabolandene, der begge sider beskylder hverandre for å trappe opp spenningene. Monsunregnet har herjet i regionen, og vannstanden stiger, og myndighetene forbereder seg på flere oversvømmelser som kan forsterke krisen.