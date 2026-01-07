Pakistan frir til Bangladesh med jagerflyavtale

HQ

Pakistan ønsker å knytte tettere militære bånd til Bangladesh og har innledet samtaler om en forsvarspakt som kan omfatte salg av JF-17 Thunder jagerfly, ettersom Islamabad ønsker å utvide sitt fotavtrykk som våpenleverandør i Sør-Asia.

Luftforsvarssjefer fra begge land møttes i Islamabad for å diskutere Bangladeshs potensielle anskaffelse av det kinesisk-pakistansk utviklede JF-17-flyet, sammen med fremskyndede leveranser av treningsfly og langsiktig støtte. Pakistanske tjenestemenn fremstilte samtalene som en del av en bredere innsats for å bygge et varig strategisk partnerskap.

Samtalene kommer etter at forholdet mellom Islamabad og Dhaka har blitt bedre etter at Bangladeshs tidligere statsminister ble avsatt i 2024, noe som førte til en alvorlig belastning på Dhakas bånd til India. Pakistan og Bangladesh har siden gjenopptatt direkte handel for første gang på flere tiår, og har trappet opp de militære kontaktene.

For Pakistan gjenspeiler fremstøtet også selvtilliten etter fjorårets konflikt med India og en voksende ambisjon om å gjøre forsvarsindustrien til en eksportmotor, med JF-17-flyet som allerede er med i avtaler fra Kaukasus til Nord-Afrika.