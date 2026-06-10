Pakistan gjennomførte luftangrep mot tre afghanske provinser

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Pakistan har angrepet tre afghanske provinser med luftangrep, ifølge Taliban og rapportert av DW. Den afghanske regjeringen melder at 13 sivile ble drept i angrepene, mens Pakistan sier at de drepte 26 militante.

Det pakistanske militæret gjennomførte luftangrep i tre afghanske provinser (Khost, Kunar og Paktika), som opplyst av Talibans hovedtalsmann Zabihullah Mujahid. Angivelig var 11 barn blant de drepte i angrepene, 14 personer ble skadet, og alle var kvinner og barn. Men, som allerede nevnt, bekreftet Pakistan at de hadde gjennomført angrepene i Afghanistan, men hevdet at de hadde drept 26 militante.

Disse nye pakistanske angrepene ødela en periode med relativ ro ved grensen mellom Afghanistan og Pakistan etter at konflikten mellom de to landene brøt ut tidligere i år. Pakistan anklager Afghanistan for å gi ly til militante som gjennomfører angrep på pakistansk territorium. Taliban avviser anklagene og sier at militante grupper i Pakistan er et internt problem. I mars ble de to landene enige om en våpenhvile.

En FN-rapport fra forrige måned anslår at minst 372 afghanske sivile har omkommet og 397 er såret i konflikten i løpet av de første tre månedene av året.