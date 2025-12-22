Pakistan inngår en av sine største våpenavtaler noensinne med Libya, verdt 4 milliarder dollar

HQ

Pakistan har inngått en våpenavtale verdt mer enn 4 milliarder dollar med Libyas østlige nasjonale hær (LNA), ifølge Reuters, noe som markerer et av de største våpensalgene i landets historie.

Avtalen ble sluttført etter samtaler i Benghazi i forrige uke mellom Pakistans hærsjef, feltmarskalk Asim Munir, og Saddam Khalifa Haftar, nestkommanderende i LNA. Avtalen forventes å bli gjennomført i løpet av to og et halvt år, og omfatter utstyr til luft-, land- og sjøstyrker, opplyser tjenestemenn.

Libya er fortsatt underlagt en våpenembargo fra FN

Ifølge tjenestemenn som er kjent med avtalen, omfatter den jagerfly som de kinesisk-pakistanske JF-17- og Super Mushak-treningsflyene, i tillegg til annet militært materiell. LNA har bekreftet en forsvarssamarbeidsavtale med Pakistan, som blant annet omfatter våpensalg og felles trening, uten å avsløre detaljer.

Enhver våpenoverføring vil sannsynligvis bli gransket ettersom Libya fortsatt er underlagt en våpenembargo som ble innført av FN i 2011, selv om pakistanske tjenestemenn sa at avtalen ikke bryter med internasjonale restriksjoner. Avtalen understreker Pakistans ønske om å utvide forsvarseksporten, fremme landets militærindustri og posisjonere seg som en rimeligere alternativ leverandør utenfor de vestlige våpenmarkedene.