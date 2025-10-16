Pakistan signaliserer vilje til dialog med Afghanistan Islamabad sier de er åpne for samtaler etter de nylige luftangrepene i Kabul.

Pakistan har uttrykt vilje til å gå i dialog med Afghanistan etter flere dager med sammenstøt over landegrensene som har ført til store tap på begge sider. Statsminister Shehbaz Sharif sa at Islamabad hadde reagert på gjentatte militante angrep og nå var villig til å søke en løsning gjennom dialog, dersom Kabul viser god vilje. Den skjøre våpenhvilen, som nå er halvveis i sin to dager lange varighet, har så langt forhindret ytterligere eskalering. I mellomtiden er innbyggerne i Kabul fortsatt preget av ettervirkningene av de dødelige luftangrepene, og de beskriver scener av ødeleggelse og panikk mens byen sliter med å komme seg etter en av de mest voldelige ukene på mange år. New York, USA - 26. september 2025: Statsminister i Den islamske republikken Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, taler under FNs generalforsamling i FN i New York, NY // Shutterstock