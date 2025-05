HQ

Siste nytt om India og Pakistan . Etter den nylige militære konfrontasjonen med India vet vi nå at Pakistans hærsjef, general Asim Munir, har opplevd en dramatisk økning i publikums oppslutning.



Munir, som tidligere ble kritisert for sin politiske innblanding og sine overgrep, feires nå over hele landet som et symbol på motstandskraft. Hans lederskap under den grenseoverskridende krisen har styrket den nasjonale stoltheten og styrket hærens innflytelse i innenrikspolitiske saker.