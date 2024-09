Pakken din er forsinket: Parcel Corps kommer i oktober

HQ

For noen uker siden kunngjorde utvikleren Billy Goat Entertainment at de utsatte Crazy Taxi møter Uber Eats-tittelen Parcel Corps, alt til en ubestemt dato en gang senere i 2024. Det viser seg at det egentlig ikke var mye senere i det hele tatt!

I en pressemelding får vi vite at Parcel Corps nå vil lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S så snart som neste uke, den 3. oktober. Når vi snakker om denne planlagte utgivelsesdatoen, har "styret" delt en uttalelse som forklarer hva som forårsaket forsinkelsen i utgangspunktet, og la til:

"Hei, fremtidige frilansentreprenører! Vi håper du er like begeistret som vi er for å bli med i livet med høy innsats og lav belønning som sykkelbud. Vi har en utrolig innovasjon på vei til tjenestene våre, som garantert kommer til å endre bransjen for direkte levering til forbruker: Flerspiller på nett!

"Det stemmer! Du får muligheten til å konkurrere med andre om en liten del av et marked som blir stadig mer overfylt. Du finner flerspillerfunksjoner i hubber over hele New Island - det er bare å sykle inn og koble deg på nettet for spennende flerspiller-action på tvers av spillene.

"Ved lansering vil "knock out" være tilgjengelig, der du konkurrerer med opptil fem andre bud om å levere pakkene dine, og kontrakten til de tregeste rytterne avsluttes etter hver levering. Overlev utslaktingen for å tjene en nominell avgift i tillegg til den vanlige lønnen din!

"Du kan også konkurrere mot andre bud i tidskamper via vår "Strift"-app, det siste innen treningsunderholdning. Når du har godkjent innhøstingen av dine personlige data, kan du når som helst åpne denne gratisappen for å sammenligne deg med tilfeldige fremmede på nettet. Legg inn dine beste tider på topplistene på ruter over hele New Island, og bli misunnelig på dine jevnaldrende!

"Vi kommer imidlertid ikke til å stoppe der. Følg med når vi utvider tjenestene våre og går inn i nye og spennende territorier. Styret elsker det du gjør!"

Gleder du deg til Parcel Corps?