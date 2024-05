Paladin Studios lagt ned etter nesten 20 år

HQ

Permitteringer i spillbransjen har dessverre vært en vanlig foreteelse i 2024. Det siste studioet som kunngjør at det vil stenge dørene, er Good Job-utvikleren Paladin Studios. Studioet avslørte tidligere denne uken at deres "søken [hadde] kommet til en slutt" og at de 45 ansatte dessverre hadde mistet jobbene sine.

Den nederlandske indieutvikleren ble etablert for nesten 20 år siden, og er kjent for å ha jobbet med titler som Cut the Rope Remastered, Amazing Katamari Damacy og My Tamagotchi Forever. I årenes løp har de samarbeidet med selskaper som Nintendo, Apple Arcade, Netflix, Zeptolab og Bandai Namco.

I en uttalelse på sin offisielle nettside sa teamet: "I nesten 19 år har vi lagt hjerte og sjel i å skape spill som får deg til å smile."

Uttalelsen fortsatte: "Men i løpet av de siste månedene har vi dessverre ikke klart å lande nok arbeid til å dekke vår burn-rate. I går nådde vi et vendepunkt for vår økonomiske sikkerhet. Å gå videre med de nåværende utsiktene ville ha vært en uansvarlig beslutning som sannsynligvis ville ha ført til insolvens. Vi har derfor tatt dette skrittet for å sikre en forsvarlig avvikling, der alle ansatte får en skikkelig sluttpakke og studioet forblir gjeldfritt."

Studioet forsikret imidlertid fansen om at spillene vil fortsette å leve, og at de vil få løpende teknisk støtte i fremtiden.