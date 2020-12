Paladins-utvikleren Hi-Rez kjører stort online-event i januar

Du ser på Annonser

2021 nærmer seg med stormskritt og amerikanske Hi-Rez Studios har nå gått ut med planene sine for starten av året. De innleder nemlig det nye året med et online-event for fansen, kalt Hi-Rez Showcase.

Det starter den 7. januar hvor vi får se hva de har planlagt for fremtiden når det gjelder spillene deres, som Smite, Paladins og Rogue Company. I pressereleasen kan vi lese at eventet byr på deres 7. årlige cosplay-konkurranse, paneler, og den årlige Hi-Rez Presents Keynote, så det virker som at fansen har en god del å se fram til på nyåret.

Sjekk ut eventets FAQ for mer informasjon, og på bildet nedenfor finner du oversikten over alt som er planlagt.