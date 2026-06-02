Paleontologene døper nytt mosasaurfunn "T. rex", og det er det gode grunner til

Når vi sier T. rex, tenker alle på Tyranossaurus rex, det mest berømte rovdyret gjennom tidene som levde på slutten av dinosaurenes tidsalder og terroriserte andre dinoer fra kritttiden, som Triceratops. Men fra nå av vil navnet T. rex også beskrive et annet dyr, en like grusom skapning ... men under vann: Tylosaurus rex.

En ny paleontologisk oppdagelse, publisert 21. mai i American Museum of Natural History, avslører at fossiler som ble oppdaget for flere tiår siden i Texas, ett til og med fra 1800-tallet, faktisk tilhører en ny art av Tylosaurus, som var en type Mosasaurus, eller et gigantisk marint krypdyr.

Etter å ha reist til 22 museer i Nord-Amerika og Europa i årevis for å sammenligne fossilene nøye, har forfatteren av studien, Amelia Zietlow, kommet frem til at fossilene som ble funnet i Texas, ikke tilhører arten Tylosaurus proriger, men en ny og større art som har fått navnet Tylosaurus rex. Arbeidet inkluderte "å ta bilder, ta målinger, ta overflatescanninger i noen tilfeller, og bygge opp et datasett for å være helt sikre på at vi så et mønster som kunne tilskrives en forskjell på artsnivå", forklarer Zietlow til CNN.

Holotypen av Tylosaurus rex er utstilt på Perot Museum of Nature and Science i Dallas. Dette dyret (ikke en dinosaur) målte i gjennomsnitt mellom 9 og 11 meter, med en gigantisk hodeskalle på 1,7 meter, hadde takkede tenner og kraftigere kjevemuskler, noe som for forfatterne er nok til å gi ham navnet T.rex...