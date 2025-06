Palestina drømmer om VM-kvalifisering i kveldens kamp mot Oman

HQ

Palestina, som er rangert på 101. plass på FIFA-rankingen, med en beste plassering på 73 i 2018, har aldri spilt et verdensmesterskap. Det krigsherjede landet har imidlertid en mulighet til å nå VM-sluttspillet for første gang dersom de klarer å slå Oman i kveld, som en del av AFC World Cup-kvalifiseringens tredje runde, gruppe B (19:15 BST, 20:15 CEST tirsdag 10. juni).

En seier vil hjelpe dem til å nå fjerde runde i kvalifiseringsprosessen, det lengste de noen gang har kommet i løpet av et VM. Hvis de klarer å nå den, vil de sammen med fem andre nasjoner gå videre til en runde der de to beste kvalifiserer seg til VM, mens de to lagene på andreplass går videre til en ny runde med sluttspill.

Kort sagt, seks lag som kjemper om tre VM-plasser. Ikke dårlige sjanser i det hele tatt, men først må de vinne over Oman i kveld, som er sterkere (rangert som nummer 77 på FIFAs liste), med ett poeng mer enn Palestina i gruppen. Oman slo Palestina 1-0 i november, men Palestina kommer fra to seire mot Irak, et comeback i siste minutt (2-1) og Kuwait (2-0).

Det er umulig å ikke skrive om Palestina og fotball uten å føle at dette er irrelevant sammenlignet med desimeringen i Gaza, men en VM-kvalifisering vil være historisk for landet, en enorm stolthet for et lag som ikke har fått spille på hjemmebane siden 2019, og som har vært tvunget til å spille hjemmekampene sine i andre land, vanligvis Jordan, som i forrige uke bekreftet sin første VM-kvalifisering noensinne.