Palestina var på nippet til å nå neste fase i kvalifiseringen til VM 2026, og kom lenger enn de noen gang har vært. De måtte slå Oman som en del av AFC World Cup-kvalifiseringens tredje runde, gruppe B... og de vant 1-0, med et mål av Oday Ali Abdulrahim Kharoub. Oman scoret imidlertid et mål i det 97. minutt, og uavgjort var nok for Oman, som kom til dagens kamp med ett poeng mer.

Og Omans mål ... var et straffespark som ble gitt etter det som så ut til å være et dykk for spilleren, med mindre enn ett minutt igjen til sluttsignalet.

Total nedtur for det palestinske landslaget (som ikke har spilt hjemmekampene sine i Palestina siden 2019, men i stedet flyttet til Jordan), som håpet å nå fjerde runde i kvalifiseringsprosessen. Det var ikke definitivt (seks lag, inkludert Oman og Jordan, vil nå kjempe om tre VM-plasser), og Palestina har aldri vært i et VM, men de kom nærmere enn noen gang i år.

Palestina i VM neste år ville ha vært et lyspunkt for folket som lider under en av de verste humanitære krisene i historien ... og en fullstendig bløff for resten av verden, som lukker øynene for det umenneskelige folkemordet i Gaza.