Palestina overrasker Qatar med et selvmål i det 95. minutt

Palestina, som kvalifiserte seg til Arab Cup på straffesparkkonkurranse, slo vertene fra Qatar med 1-0-seier i gruppespillets første kamp på Al Bayt Stadium.

Et sent selvmål av Sultan Al Brake i det 95. minutt ga seieren til det palestinske fotballaget, takket være en heading av Mohammed Saleh som gikk i mål da Al Brake forsøkte å klarere. Ha feiret senere i beste Cristiano Ronaldo-stil.

Palestina, som har vært tvunget til å trene i andre arabiske land på grunn av krigen med Israel, og som til og med har flyttet treningsanlegget sitt til Chile, har spilt noen vennskapskamper i Spania for å hjelpe laget med å gjenvinne styrke, og så langt har det fungert med to viktige seire for deres Arab Cup-ambisjoner ... ved å slå Qatar, en nasjon som er kvalifisert til neste års VM på sportslige meritter.

FIFA Arab Cup 2025 startet mandag og varer frem til 18. desember 2025. Det arrangeres hvert fjerde år, og Algerie vant den forrige utgaven i 2021. Palestina har deltatt fem ganger, men har aldri kommet lenger enn gruppespillet. De neste rivalene i gruppespillet blir Syria og Tunisia.