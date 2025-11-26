Palestina slår Libya på straffer og kvalifiserer seg til Arab Cup: "Fotball er en av de få tingene som kan bringe lykke til palestinerne"

HQ

Palestina har bekreftet at de er kvalifisert for FIFA Arab Cup etter å ha slått Libya i kvalifiseringsrunden: Kampen endte 0-0, og Palestina vant 4-3 etter straffesparkkonkurranse. Dette betyr at Palestina er ett av de 16 landene som er kvalifisert til turneringen, og de skal spille åpningskampen mot vertskapet Qatar 2. desember.

"Vi er forskjellige fra andre lag. De spiller for å konkurrere, men vi spiller for to mål: å sende et budskap gjennom fotballen og å utvikle palestinsk fotball og bringe glede til folket vårt, sier den palestinske treneren Ihab Abu Jazar, som understreker at de var nær ved å kvalifisere seg til VM-sluttspillet.

Treneren sa at Libya (finalister i 2012-utgaven av Arab Cup) er sterke, og "våre omstendigheter og fravær gjorde det vanskeligere, men vi er stolte. Fotball er en av de få tingene som kan bringe lykke til palestinerne" (via ChannelNewsAsia).

Palestina spilte vennskapskamper i Spania, og det bidro til at de lyktes i kvalifiseringskampen

Det palestinske laget spilte nylig vennskapskamper i Spania mot baskiske og katalanske lag, noe som hjalp dem med å gjenvinne styrke før den viktigste konkurransen i den arabiske verden. Laget flyttet nylig til Chile, som har den største palestinske befolkningen utenfor den arabiske verden (nesten en halv million mennesker i et land med 20 millioner innbyggere).

FIFA Arab Cup 2025 vil finne sted i Qatar mellom 1. og 18. desember 2025. Det arrangeres hvert fjerde år, og Algerie vant den siste utgaven i 2021. Palestina har deltatt fem ganger, men har aldri kommet lenger enn gruppespillet.