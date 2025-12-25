Palestinsk julenisse arrestert under israelsk politirazzia på julefest

HQ

En palestinsk mann utkledd som julenisse ble arrestert av israelsk politi under en razzia mot en julefeiring i den nordlige byen Haifa, ifølge en palestinsk borgerrettighetsgruppe. Politiet stengte arrangementet, konfiskerte lydutstyr og arresterte også en DJ og en gateselger.

Videoopptak som sirkulerer på nettet viser politiet som dytter mennene ned på bakken og legger dem i håndjern mens tilskuere ser på. Israelsk politi sier at mannen i julenissekostymet motsatte seg arrestasjon og angrep en politimann. Mossawa-senteret, som representerer palestinske borgere i Israel, bestrider denne forklaringen og sier at politiet brukte overdreven makt og utførte razziaen uten hjemmel i lov og rett.

Jul i Israel, på den okkuperte Vestbredden og i Gaza

Arrestasjonene skjedde mens Palestinere markerte julen i Israel, på den okkuperte Vestbredden og i Gaza, samtidig som det fortsatt er restriksjoner knyttet til israelske sikkerhetstiltak. I Betlehem ble det feiret for første gang siden krigen i Gaza startet, med gudstjeneste i Fødselskirken og festlige arrangementer i byen.

I Gaza feiret et lite kristent samfunn jul midt i omfattende ødeleggelser og humanitære vanskeligheter, mens Israelske militære operasjoner fortsatte til tross for høytiden. Palestinske tjenestemenn rapporterte også om bosetterangrep på olivenlunder og israelske hærangrep på hjem i nærheten av Hebron i samme periode.

Rettighetsorganisasjoner sier at angrepene mot kristne og kristen eiendom har økt i løpet av det siste året. I sin juletale fordømte pave Leo den humanitære situasjonen i Gaza, og sammenlignet den bibelske julefortellingen med forholdene for fordrevne palestinere som bor i telt om vinteren.

Julenissen arrestert i Haifa:

Feiringer i Betlehem: