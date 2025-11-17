Palestinske fotballag spiller vennskapskamp i Baskerland, for første gang i Europa

HQ

Det palestinske fotballaget spilte for første gang i Europa sist lørdag, i en vennskapskamp i Baskerland i Spania, i en kamp fylt med hyllester til de tusenvis av ofrene for krigen i Gaza. Kampen endte 3-0 til det lokale laget, det baskiske laget, som ikke er offisielt anerkjent av FIFA eller UEFA og derfor bare kan spille vennskapskamper som denne (som tilfeldigvis fant sted samme dag som det spanske landslaget spilte en VM-kvalifiseringskamp mot Georgia - tilfeldigvis med tre mål scoret av baskiske spillere, Martín Zubimendi og Mikel Oyarzabal).

Før kampen skapte de 51 396 tilskuerne på San Mamés, Athletic Club-stadionet i Bilbao, en gigantisk mosaikk med begge flaggene, det baskiske og det palestinske, og det ble holdt et minutts stillhet for alle ofrene i Palestina under den israelske hæren, etter og før oktober 2023. Kampen ble deretter dominert av det lokale laget, med mål av Gorka Guruzeta, Urko Iruretagoiena fra Athletic og Unai Elgezabal fra Levante, alle spillere fra Spanias førstedivisjon.

Palestinas trener, Ehab Abu Jazar, som er født i Gaza og hvis familie bor i en flyktningleir etter at huset hans ble ødelagt, takket Baskerland for at de føler seg som hjemme. "For oss er ikke Baskerland bare vårt andre hjem, det er vårt hjem. Det stille minuttet var veldig vanskelig, fordi vi husket det palestinske folkets lidelser. På banen manglet det ikke på kjærlighet og solidaritet i noe øyeblikk." Han innrømmet at det var første gang han gråt under den palestinske sangen.

Sportslig innrømmer han at spillerne ikke er i toppform på grunn av manglende trening, men at de vil lære av kampen før de kommende kampene mot det katalanske landslaget på tirsdag og det lybiske landslaget. Det palestinske fotballandslaget var nærmere enn noensinne å kvalifisere seg til VM i 2026. Laget flyttet nylig til Chile, som har den største palestinske befolkningen utenfor den arabiske verden (nesten en halv million mennesker i et land med 20 millioner innbyggere).