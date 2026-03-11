Palias neste utvidelse vil ta spillerne til Royal Highlands

HQ

Utvikler Singularity 6 har kunngjort at snart verden av Palia vil bli utviklet videre med sin neste store utvidelse. Kjent som Royal Highlands, vil denne utvidelsen ta spillerne til en annen eventyrsone som regnes som eldgammel, overdådig og mer sommerlig, et perfekt tillegg for spillet når vi stadig legger vinteren bak oss.

Når vi snakker om Royal Highlands i et blogginnlegg, forklarer utvikleren: "I dag er vi glade for å formelt introdusere den eldgamle og elegante overdådigheten i det kongelige høylandet. Å bringe dette området til liv har vært en stor milepæl for teamet, og mye av den siste tidens utviklingstid bak kulissene har gått med til å forberede denne utvidelsen."

Vi har ennå ikke en tidslinje for ankomsten av Royal Highlands, men vi vet at det vil være etter Toadstool Tales-oppdateringen som snart slippes. Singularity 6 legger til at denne store utvidelsen også er grunnen til den reduserte kadencen av oppdateringer for spillet, som "vi har viet ekstra tid og omsorg for å få denne utvidelsen, og alt innholdet, til å skinne virkelig før vi sadler opp for sin debut."

For mer om Royal Highlands, kan du se et teaserbilde av utvidelsen nedenfor.