Palworld community manager sier det var "superpopulært" å hate spillet etter lansering

Palworld Pokémon med våpen var en av fjorårets største suksesshistorier når det gjaldt utgivelser. Konseptet med Pokémon med våpen var nødt til å bli populært, men da millioner av spillere strømmet til Palworld, visste Pocketpair at det hadde noe spesielt. Det hindret imidlertid ikke folk i å hate det.

Pocketpairs globale community manager John Buckley sa at det var "superpopulært å hate Palworld" i en tale på GDC (takk, PCGamer).

"Jeg kunne stå her og fortelle deg at vi ikke genererte Palworld med kunstig intelligens, men minst fem personer i dette rommet kommer til å si 'løgner'. Men det er det det er. Vi har på en måte gitt opp å gjenta dette, men det gjorde vi ikke, det lover jeg," la han til.

AI-ryktene og plagiatbeskyldningene nådde et kokepunkt da Palworlds utvikler ble saksøkt av Nintendo. "Så godt som alle hos Pocketpair er store fans [av Pokémon], så det var en veldig deprimerende dag, alle gikk med hodet ned og gikk i regnet", sier han. Men selv med disse tilbakeslagene trives Palworld og Pocketpair fortsatt, noe Buckley tilskriver selskapets holdning.

"Jeg tror mange selskaper ville ha brutt sammen under truslene, under presset, under negativiteten, men vi klarte å beholde alle de ansatte. Vi klarte å fortsette fordi vi er et så nært og sammensveiset selskap."