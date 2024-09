Palworld er tilgjengelig for å spille nå på PS5

HQ

PalworldDet populære "Pokémon med våpen", som ble et fenomen på Xbox Game Pass og Steam tidligere i år, lanseres i dag på PS5. Vi visste allerede at spillet skulle komme til PlayStation, og utgivelsesdatoen ble annonsert som et skyggedropp under den siste State of Play-presentasjonen.

Pocket Pair har sluppet en ny trailer for spillet, som har blitt spilt av millioner av mennesker så langt, og som vil nå ut til et større publikum på PlayStation.

Nylig ble utviklerne saksøkt av Nintendo på grunn av brudd på patentrettigheter. Spillet har vært svært polariserende på grunn av den kunstneriske utformingen av "pal"-skapningene, som er påfallende lik Pokémon.

Det er trygt å si at spillet ikke vil lanseres på Switch med det første, men PS5-spillere vil kunne få tak i det fra og med i dag (spillet er allerede på Early Access).