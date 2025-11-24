Palworld får stor oppdatering i desember og forlater Early Access i 2026

HQ

Mens utvikleren Pocket Pair og Nintendo fortsetter å krangle om mulige patentkrenkelser som involverer Palworld, fortsetter spillet å utvide seg gjennom ganske betydelige oppdateringer. Det har nå blitt bekreftet via Threads at vi, akkurat i tide til jul den 17. desember, kan se frem til Home Sweet Home.

Dette inkluderer et samarbeid med spillet Ultrakill om nye skins, samt nye alternativer for base-bygging der du vil kunne fargematche ting bedre. Vi får også se en fin trailer - som inneholder en ekstra overraskelse. Det er nemlig bekreftet at spillet vil forlate Early Access og bli utgitt som versjon 1.0 i 2026.

Sjekk ut de nye funksjonene nedenfor.