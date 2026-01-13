Palworld blir samlekortspill i sommer

HQ

Palworld ble ofte kalt "Pokémon med våpen" da det ble lansert for nesten nøyaktig to år siden, noe som kanskje var litt urettferdig i ettertid, ettersom det skiller seg ganske mye ut når det gjelder gameplay - men likhetene er absolutt til stede. Nå låner Pocketpair enda en side fra Nintendos Pokémon-spillbok og har annonsert et samlekortspill.

Vi har ingen spilldetaljer ennå, men det er et offisielt produkt som vil bli utgitt 30. juni. Kunngjøringsvideoen avslører at Bushiroad har utviklet spillet, og vi får se flere Pals som åpenbart vil være med i det. Pressemeldingen sier :

"Dette spillet er et konkurransedyktig kortspill for to spillere der du kan glede deg over strategiske og taktiske kamper gjennom å distribuere forskjellige unike Pals. Spillerne kjemper sammen med sine Pal-følgesvenner, samler ressurser og bygger baser mens de sikter mot seier. Disse søte og pålitelige Pals vil bruke sine egne unike egenskaper for å lede deg til seier.

Slå deg sammen med dine trofaste Pals og opplev spenningen ved å overvinne formidable fiender gjennom dette spennende samlekortspillet."

Sjekk ut videoen nedenfor. Hvordan tror du Nintendo vil reagere på at Pocketpair nå går inn i kampen og konkurrerer med Pokémon på enda et område?

