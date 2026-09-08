Palworld får nytt innhold, justeringer og feilrettinger

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I løpet av sommeren forlot Palworld endelig Early Access og ble lansert som et fullverdig spill, hvoretter antallet spillere skjøt i været igjen. Ganske enkelt var et enormt antall mennesker ivrige etter en mer robust og polert versjon av «Pokémon med våpen» (som det ofte ble kalt i hypen før lanseringen).

Nå er en ny oppdatering sluppet, og det er en ganske omfattende oppdatering som også byr på nytt innhold, med de nye oppdragene Beyond Dimensions og From the Far Side of the Moon som de viktigste høydepunktene. I tillegg til dette er det gjort en rekke balanseringer, ønskede endringer er implementert, og feil er rettet. Sjekk ut den fullstendige listen nedenfor:

v1.0.4: Balansering og feilrettinger

Nye oppdrag



Underoppdragene «Beyond Dimensions» og «From the Far Side of the Moon» er lagt til.



Beyond Dimensions» kan aksepteres fra en NPC ved Fisherman’s Point på Mount Obsidian.



From the Far Side of the Moon» kan fortsettes etter at «Beyond Dimensions» er fullført.



Pals og ferdigheter



Justert innkalte Pals og Base Pals slik at de prioriterer ferdigheter som forventes å gi høyere skade



Justert oppførselen når basevenner bruker ferdigheter av ladetypen



Pals og NPC-er som er oppdragsmål, vil ikke lenger sovne



Lapures svømmehastighet er justert



Justert verdien for målsøkende forbedring fra Lunaris-effigier



Endret nivået på «Arbeidsevne» som kreves for å samle «Ancient Bark» til nivå 1



Kamp



Minimumsavstanden for bruk av «Power Bomb» er endret for å redusere sannsynligheten for unaturlige tilbakesprang før bruk



Justert tilbaketrekningsatferden for tilkalte Pals når visse ferdigheter brukes



Skaden fra «Core Eject» for «Core Eject Shotgun» er justert



Fiske



Justert vanskelighetsgraden for fiskeplassene i Sunreach og World Tree-området



Justert mengden gjenstander man får ved vellykket fiske for hver type agn



Lagt til og justert kontrollveiledninger, advarselsmeldinger og anbefalte utstyrsvisninger under fiske



Fiskens oppførsel under fiskeminispill» er lagt til i verdensinnstillingene



Gjenstander og belønninger



Echoing Flute» kan nå fjernes fra inventaret



Endret hvilken Pal som kreves av Pal-kritikeren i Sakurajima fra Selyne til Dogen



Endret hvilken Pal som kreves av Pal-kritikeren i Sunreach fra Bastigor til Faleris Aqua



Baser og bygninger



Når du avbryter arbeid ved produksjonsanlegg, havner returnerte materialer nå tilbake i inventaret



Når du avbryter bygging eller riving av en bygning, og hvis alternativet «Ikke plukk opp gjenstander over vektgrensen automatisk» er aktivert, vil kun returnerte materialer som overskrider vektgrensen bli lagt ved spillerens føtter



Når byggebegrensninger er aktivert i serverinnstillingene, er det lagt til områder der det ikke er tillatt å bygge rundt feltbossen Suzaku i ørkenen, i hovedoppdragshulen i ørkenen og på enkelte oppdragssteder i Sakurajima



Justert kollisjonen til den eldgamle materialsyntesatoren



Spesifikasjonen er endret slik at spillere, tilkallede Pals og Base Pals ikke lenger tar fyr når de kommer i kontakt med leirbål bygget av spillere



Lagt til en serverinnstilling som lar administratorer angi en grense per spiller for antall bygninger som kan bygges i verden



Felt og utforskning



Justert terreng- og vannvisning i Sunreach, Verdens tre-området og andre steder



Justert posisjonen og oppførselen til oppdriftene



Justert posisjonene til NPC-er, objekter i terrenget og hvor «Pals» dukker opp



Lyd



Lagt til og justert effekter og lydeffekter for oljeplattformen og elementære skattekister



Lagt til og justert lydeffekter for å plukke opp gjenstander, bruke gjenstander, fullføre håndverk og mer



Lagt til og justert lyder for enkelte Pals, NPC-er og felteffekter



Brukergrensesnitt og kontroller



Navnesøk er lagt til i Palpedia



Lagt til forklaringer for detaljer om arbeidsegnethet i brukergrensesnittet for Pal-status og Palpedia



Lagt til visning av passive effekter og gjenstandsbeskrivelser i varsler om opptjening av Bounty Token



Lagt til støtte for å åpne chat fra radialmenyen på PS5



Endret standard FPS-begrensning til 120 på PC



Feil ved versjonskonflikter viser nå versjonen til tilkoblingsmålet



Ytelses- og stabilitetsforbedringer



Redusert minnebruk på Xbox One



Redusert minnebruk under samarbeidsspill på PS5



Redusert belastning fra enkelte renderingsprosesser, visning av løvverk og avspilling av effekter



Redusert hakking når enkelte passive ferdigheter aktiveres



Redusert belastning ved feltgjengivelse i Verdens-treet-området og andre steder



Viktige feilrettinger

Krasj og problemer med fremdrift



Løste et problem der kontrollene kunne slutte å fungere etter å ha blitt returnert til tittelskjermen på grunn av en tilkoblingsfeil under lasting



Løst et problem der en Pal ikke lenger kunne påkalles igjen hvis den ble kalt tilbake umiddelbart etter å ha blitt påkalt



Løst et krasj som kunne oppstå når bestemte handlinger ble utført mens NPC-dialog og ridning overlappet



Løste et krasj som kunne oppstå under animasjonen etter at et fiskeområde forsvant



Løst et krasj som kunne oppstå når man prøvde å vise en lang oppdragsbeskrivelse



Løst et serverkrasj som kunne oppstå ved sortering av Pals



Løst et problem der kontrollene kunne slutte å fungere når man byttet kart mens man satte en tilpasset markør på kartet



Flerspiller og servere



Løst et problem i samarbeidsmodus der spillere som ble med, kanskje ikke ble riktig med i vertsens klan



Løst et problem i Co-op der vertsoppdraget kunne fortsette når en klient kom inn i et område hvor oppdraget pågikk



Løst et problem på PS5 / Xbox Series X|S der skjermtastaturet kanskje ikke dukket opp når man åpnet chatten fra radialmenyen



Løst et problem på dedikerte servere der håndverksvisningen kunne forbli på skjermen



Løst et problem der innstillingene for talachat ikke alltid ble brukt riktig



Løst et problem i Arenaen der motstanderens Pal ikke kunne velges som mål



Oppdrag og fremgang



Løst et problem der Verdens treets vokter ikke dukket opp senere i hovedoppdraget hvis Panthalus ble beseiret før man gikk videre i hovedoppdraget



Løst et problem i hovedoppdraget «Lage en øks og en hakke» der målet ikke gikk videre hvis spilleren allerede eide eller hadde utstyrt en øks eller hakke før oppdraget ble akseptert



Løste et problem der utførelse av bestemte handlinger etter avsluttet dialog med en NPC kunne hindre videre dialog



Pals og NPC-er



Løst et problem på PS5 / Xbox Series X|S der ville venner i Verdens-treet-området kunne bli ute av stand til å bevege seg



Løst et problem der hogstarbeidet ikke ble utført på trær som dukket opp igjen inne i en base



Løst et problem der besøkende kunne dukke opp på utilgjengelige steder



Løst et problem der dialog ikke lenger fant sted hvis en NPC inne i en base kom i kamp under dialogen



Partnerferdigheter og passive ferdigheter



Løst et problem der effektene av Killamari Primos partnerferdighet nivå 2 og 3 var omvendt



Løst et problem der muterte egg økt av Grintales passive ferdighet ikke reflekterte muterte statistikkverdier



Løst et problem der den idiosynkratiske mutasjonspassiven ikke ble aktivert riktig



Løst et problem der forsvarsbonusen fra den passive ferdigheten «Lucky» ikke ble aktivert



Løst et problem der den passive ferdigheten «Mercy Hit» ikke ble riktig brukt på angrep fra Pals mens man red



Kamp og ferdigheter



Løst et problem der advarselsindikatorer kunne utebli under visse angrep i bosskampen mot World Tree



Løst et problem der fjerning av en ferdighet mens den var i bruk kunne forhindre at den ferdigheten kunne brukes senere



Løst et problem der enkelte angrep brukt av tilkallede Pals mens andre ferdigheter var på nedkjølingstid, også kunne sette ubrukte ferdigheter på nedkjølingstid



Løste et problem som kunne oppstå når man avbrøt Ophydias eksklusive ferdighet «Lotus Bloom



Løst et problem der Pals som ble gjenopplivet i Arenaen ikke fortsatte å kjempe



Løst et problem i enkelte raidbosskamper der bossen i noen tilfeller ikke midlertidig sluttet å bevege seg etter å ha mottatt en viss mengde skade, eller ikke klarte å påkalle mindre Pals på riktig måte



Løste et problem der sikte mens man red kunne gjøre bevegelseshastigheten ekstremt lav



Løste et problem der ville Pals kunne bruke enkelte ferdigheter gjennom vegger eller i andre situasjoner der de ikke kunne se spilleren



Gjenstander og butikker



Løst et problem der salg av flere gjenstander i en butikk kunne føre til feil beregning av salgsbeløpet



Løst et problem der antall gjenstander ikke ble oppdatert riktig under visse forhold når man flyttet gjenstander



Løst et problem der strålende edelstener som ble sluppet av ville venner i Verdens tre-området kunne ha elementer som ikke stemte overens eller var altfor skjevt fordelt



Baser og bygninger



Løst et problem der fargevalg og redigering ikke alltid fungerte som de skulle i malemodus



Løste et problem der diagonalt sammenkoblede hjørnetak kunne føre til unaturlig plassering



Løst et problem der trapper plassert på siden av et hjørnetak kunne vende i en unaturlig retning



Løst et problem der oppdragene til Worker Pal kanskje ikke ble gjenspeilet riktig i basens fasiliteter



Løste et problem der tilgangstillatelser til kister ikke ble riktig brukt på materialreferanser og forbruk ved produksjon på en base



Løst et problem der arbeidshastighetsmultiplikatoren ikke ble brukt riktig etter at spillet ble gjenopptatt med den eldgamle materialesyntesemaskinen



Brukergrensesnitt, visning og tekst



Løst et problem på verdensvalgskjermen der den viste flerspillerinnstillingen kunne avvike fra den faktiske innstillingen



Løst et problem der noen tastikoner kunne vises som Xbox-kontrollerikoner når man brukte en PS5-kontroller på PC



Løst et problem der bruk av chat-brukergrensesnittet med en gamepad kunne føre til at chatten ble lukket utilsiktet



Løst et problem der hold-inngang ikke fungerte riktig for Pal Soul-forbedring



Løste et problem der ammunisjonsantallet i HUD-et kunne forbli på 0 etter omlading av et vanlig våpen



Felt og kart



Hvis området rundt et ulåst vakttårn fortsatt er uutforsket, vil det nå låse opp kartet når du går inn i det samme vakttårnet på nytt



Løst et problem der temperaturen kanskje ikke ble brukt riktig på Bicornis-holmen



Løst et problem der gjenstander som falt fra innsamlingsobjekter i feltet kunne bli begravd i bakken



Fiske



Løst et problem der visningen av fiskeutbyttet kunne vise samme type gjenstand i flere plasser



Lyd



Løst et problem der propelllyden til Attack Chopper kunne fortsette å spille



Løst et problem der bakgrunnsmusikken kunne spilles av utilsiktet på lasteskjermen etter bosskampen mot Verdens treet



Løst et problem der bakgrunnsmusikken for Base Raid eller kampene kunne spilles av utilsiktet under mellomsekvenser



Mods



Løste et problem på Steam der mod-filer ikke kunne slettes riktig



Løst et problem på Mac der «MODUSE» kunne vises selv når ingen mods ble brukt



Mindre feilrettinger