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Palworld
Palworld får nytt innhold, justeringer og feilrettinger
Det som Pal-temmere sannsynligvis vil like mest, er to helt nye oppdrag å spille gjennom.
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I løpet av sommeren forlot Palworld endelig Early Access og ble lansert som et fullverdig spill, hvoretter antallet spillere skjøt i været igjen. Ganske enkelt var et enormt antall mennesker ivrige etter en mer robust og polert versjon av «Pokémon med våpen» (som det ofte ble kalt i hypen før lanseringen).
Nå er en ny oppdatering sluppet, og det er en ganske omfattende oppdatering som også byr på nytt innhold, med de nye oppdragene Beyond Dimensions og From the Far Side of the Moon som de viktigste høydepunktene. I tillegg til dette er det gjort en rekke balanseringer, ønskede endringer er implementert, og feil er rettet. Sjekk ut den fullstendige listen nedenfor:
v1.0.4: Balansering og feilrettinger
Nye oppdrag
- Underoppdragene «Beyond Dimensions» og «From the Far Side of the Moon» er lagt til.
- Beyond Dimensions» kan aksepteres fra en NPC ved Fisherman’s Point på Mount Obsidian.
- From the Far Side of the Moon» kan fortsettes etter at «Beyond Dimensions» er fullført.
Pals og ferdigheter
- Justert innkalte Pals og Base Pals slik at de prioriterer ferdigheter som forventes å gi høyere skade
- Justert oppførselen når basevenner bruker ferdigheter av ladetypen
- Pals og NPC-er som er oppdragsmål, vil ikke lenger sovne
- Lapures svømmehastighet er justert
- Justert verdien for målsøkende forbedring fra Lunaris-effigier
- Endret nivået på «Arbeidsevne» som kreves for å samle «Ancient Bark» til nivå 1
Kamp
- Minimumsavstanden for bruk av «Power Bomb» er endret for å redusere sannsynligheten for unaturlige tilbakesprang før bruk
- Justert tilbaketrekningsatferden for tilkalte Pals når visse ferdigheter brukes
- Skaden fra «Core Eject» for «Core Eject Shotgun» er justert
Fiske
- Justert vanskelighetsgraden for fiskeplassene i Sunreach og World Tree-området
- Justert mengden gjenstander man får ved vellykket fiske for hver type agn
- Lagt til og justert kontrollveiledninger, advarselsmeldinger og anbefalte utstyrsvisninger under fiske
- Fiskens oppførsel under fiskeminispill» er lagt til i verdensinnstillingene
Gjenstander og belønninger
- Echoing Flute» kan nå fjernes fra inventaret
- Endret hvilken Pal som kreves av Pal-kritikeren i Sakurajima fra Selyne til Dogen
- Endret hvilken Pal som kreves av Pal-kritikeren i Sunreach fra Bastigor til Faleris Aqua
Baser og bygninger
- Når du avbryter arbeid ved produksjonsanlegg, havner returnerte materialer nå tilbake i inventaret
- Når du avbryter bygging eller riving av en bygning, og hvis alternativet «Ikke plukk opp gjenstander over vektgrensen automatisk» er aktivert, vil kun returnerte materialer som overskrider vektgrensen bli lagt ved spillerens føtter
- Når byggebegrensninger er aktivert i serverinnstillingene, er det lagt til områder der det ikke er tillatt å bygge rundt feltbossen Suzaku i ørkenen, i hovedoppdragshulen i ørkenen og på enkelte oppdragssteder i Sakurajima
- Justert kollisjonen til den eldgamle materialsyntesatoren
- Spesifikasjonen er endret slik at spillere, tilkallede Pals og Base Pals ikke lenger tar fyr når de kommer i kontakt med leirbål bygget av spillere
- Lagt til en serverinnstilling som lar administratorer angi en grense per spiller for antall bygninger som kan bygges i verden
Felt og utforskning
- Justert terreng- og vannvisning i Sunreach, Verdens tre-området og andre steder
- Justert posisjonen og oppførselen til oppdriftene
- Justert posisjonene til NPC-er, objekter i terrenget og hvor «Pals» dukker opp
Lyd
- Lagt til og justert effekter og lydeffekter for oljeplattformen og elementære skattekister
- Lagt til og justert lydeffekter for å plukke opp gjenstander, bruke gjenstander, fullføre håndverk og mer
- Lagt til og justert lyder for enkelte Pals, NPC-er og felteffekter
Brukergrensesnitt og kontroller
- Navnesøk er lagt til i Palpedia
- Lagt til forklaringer for detaljer om arbeidsegnethet i brukergrensesnittet for Pal-status og Palpedia
- Lagt til visning av passive effekter og gjenstandsbeskrivelser i varsler om opptjening av Bounty Token
- Lagt til støtte for å åpne chat fra radialmenyen på PS5
- Endret standard FPS-begrensning til 120 på PC
- Feil ved versjonskonflikter viser nå versjonen til tilkoblingsmålet
Ytelses- og stabilitetsforbedringer
- Redusert minnebruk på Xbox One
- Redusert minnebruk under samarbeidsspill på PS5
- Redusert belastning fra enkelte renderingsprosesser, visning av løvverk og avspilling av effekter
- Redusert hakking når enkelte passive ferdigheter aktiveres
- Redusert belastning ved feltgjengivelse i Verdens-treet-området og andre steder
Viktige feilrettinger
Krasj og problemer med fremdrift
- Løste et problem der kontrollene kunne slutte å fungere etter å ha blitt returnert til tittelskjermen på grunn av en tilkoblingsfeil under lasting
- Løst et problem der en Pal ikke lenger kunne påkalles igjen hvis den ble kalt tilbake umiddelbart etter å ha blitt påkalt
- Løst et krasj som kunne oppstå når bestemte handlinger ble utført mens NPC-dialog og ridning overlappet
- Løste et krasj som kunne oppstå under animasjonen etter at et fiskeområde forsvant
- Løst et krasj som kunne oppstå når man prøvde å vise en lang oppdragsbeskrivelse
- Løst et serverkrasj som kunne oppstå ved sortering av Pals
- Løst et problem der kontrollene kunne slutte å fungere når man byttet kart mens man satte en tilpasset markør på kartet
Flerspiller og servere
- Løst et problem i samarbeidsmodus der spillere som ble med, kanskje ikke ble riktig med i vertsens klan
- Løst et problem i Co-op der vertsoppdraget kunne fortsette når en klient kom inn i et område hvor oppdraget pågikk
- Løst et problem på PS5 / Xbox Series X|S der skjermtastaturet kanskje ikke dukket opp når man åpnet chatten fra radialmenyen
- Løst et problem på dedikerte servere der håndverksvisningen kunne forbli på skjermen
- Løst et problem der innstillingene for talachat ikke alltid ble brukt riktig
- Løst et problem i Arenaen der motstanderens Pal ikke kunne velges som mål
Oppdrag og fremgang
- Løst et problem der Verdens treets vokter ikke dukket opp senere i hovedoppdraget hvis Panthalus ble beseiret før man gikk videre i hovedoppdraget
- Løst et problem i hovedoppdraget «Lage en øks og en hakke» der målet ikke gikk videre hvis spilleren allerede eide eller hadde utstyrt en øks eller hakke før oppdraget ble akseptert
- Løste et problem der utførelse av bestemte handlinger etter avsluttet dialog med en NPC kunne hindre videre dialog
Pals og NPC-er
- Løst et problem på PS5 / Xbox Series X|S der ville venner i Verdens-treet-området kunne bli ute av stand til å bevege seg
- Løst et problem der hogstarbeidet ikke ble utført på trær som dukket opp igjen inne i en base
- Løst et problem der besøkende kunne dukke opp på utilgjengelige steder
- Løst et problem der dialog ikke lenger fant sted hvis en NPC inne i en base kom i kamp under dialogen
Partnerferdigheter og passive ferdigheter
- Løst et problem der effektene av Killamari Primos partnerferdighet nivå 2 og 3 var omvendt
- Løst et problem der muterte egg økt av Grintales passive ferdighet ikke reflekterte muterte statistikkverdier
- Løst et problem der den idiosynkratiske mutasjonspassiven ikke ble aktivert riktig
- Løst et problem der forsvarsbonusen fra den passive ferdigheten «Lucky» ikke ble aktivert
- Løst et problem der den passive ferdigheten «Mercy Hit» ikke ble riktig brukt på angrep fra Pals mens man red
Kamp og ferdigheter
- Løst et problem der advarselsindikatorer kunne utebli under visse angrep i bosskampen mot World Tree
- Løst et problem der fjerning av en ferdighet mens den var i bruk kunne forhindre at den ferdigheten kunne brukes senere
- Løst et problem der enkelte angrep brukt av tilkallede Pals mens andre ferdigheter var på nedkjølingstid, også kunne sette ubrukte ferdigheter på nedkjølingstid
- Løste et problem som kunne oppstå når man avbrøt Ophydias eksklusive ferdighet «Lotus Bloom
- Løst et problem der Pals som ble gjenopplivet i Arenaen ikke fortsatte å kjempe
- Løst et problem i enkelte raidbosskamper der bossen i noen tilfeller ikke midlertidig sluttet å bevege seg etter å ha mottatt en viss mengde skade, eller ikke klarte å påkalle mindre Pals på riktig måte
- Løste et problem der sikte mens man red kunne gjøre bevegelseshastigheten ekstremt lav
- Løste et problem der ville Pals kunne bruke enkelte ferdigheter gjennom vegger eller i andre situasjoner der de ikke kunne se spilleren
Gjenstander og butikker
- Løst et problem der salg av flere gjenstander i en butikk kunne føre til feil beregning av salgsbeløpet
- Løst et problem der antall gjenstander ikke ble oppdatert riktig under visse forhold når man flyttet gjenstander
- Løst et problem der strålende edelstener som ble sluppet av ville venner i Verdens tre-området kunne ha elementer som ikke stemte overens eller var altfor skjevt fordelt
Baser og bygninger
- Løst et problem der fargevalg og redigering ikke alltid fungerte som de skulle i malemodus
- Løste et problem der diagonalt sammenkoblede hjørnetak kunne føre til unaturlig plassering
- Løst et problem der trapper plassert på siden av et hjørnetak kunne vende i en unaturlig retning
- Løst et problem der oppdragene til Worker Pal kanskje ikke ble gjenspeilet riktig i basens fasiliteter
- Løste et problem der tilgangstillatelser til kister ikke ble riktig brukt på materialreferanser og forbruk ved produksjon på en base
- Løst et problem der arbeidshastighetsmultiplikatoren ikke ble brukt riktig etter at spillet ble gjenopptatt med den eldgamle materialesyntesemaskinen
Brukergrensesnitt, visning og tekst
- Løst et problem på verdensvalgskjermen der den viste flerspillerinnstillingen kunne avvike fra den faktiske innstillingen
- Løst et problem der noen tastikoner kunne vises som Xbox-kontrollerikoner når man brukte en PS5-kontroller på PC
- Løst et problem der bruk av chat-brukergrensesnittet med en gamepad kunne føre til at chatten ble lukket utilsiktet
- Løst et problem der hold-inngang ikke fungerte riktig for Pal Soul-forbedring
- Løste et problem der ammunisjonsantallet i HUD-et kunne forbli på 0 etter omlading av et vanlig våpen
Felt og kart
- Hvis området rundt et ulåst vakttårn fortsatt er uutforsket, vil det nå låse opp kartet når du går inn i det samme vakttårnet på nytt
- Løst et problem der temperaturen kanskje ikke ble brukt riktig på Bicornis-holmen
- Løst et problem der gjenstander som falt fra innsamlingsobjekter i feltet kunne bli begravd i bakken
Fiske
- Løst et problem der visningen av fiskeutbyttet kunne vise samme type gjenstand i flere plasser
Lyd
- Løst et problem der propelllyden til Attack Chopper kunne fortsette å spille
- Løst et problem der bakgrunnsmusikken kunne spilles av utilsiktet på lasteskjermen etter bosskampen mot Verdens treet
- Løst et problem der bakgrunnsmusikken for Base Raid eller kampene kunne spilles av utilsiktet under mellomsekvenser
Mods
- Løste et problem på Steam der mod-filer ikke kunne slettes riktig
- Løst et problem på Mac der «MODUSE» kunne vises selv når ingen mods ble brukt
Mindre feilrettinger
- Rettet oversettelser for varsler om å bli med i eller forlate en klan, samt innlogging og utlogging
- Løst et problem der en markør kunne forbli etter fullføring av hovedoppdraget «Awakening
- Løst et problem der oppdragsmarkøren ikke ble vist for deloppdraget «Collecting Pure Quartz
- Markørposisjonen for nr. 1 naturreservat i Zoes deloppdrag er nå rettet
- Rettet et problem der oppdrags-NPC-er kunne forbli stående oppreist etter døden
- Rettet et problem der NPC-animasjoner kunne skifte unaturlig under avslutningen
- Løst et problem der Panthalus' kroppskollisjon ikke stemte overens med utseendet
- Løst et problem der «Mercy Hit» kunne vises selv når vilkårene ikke var oppfylt
- Løst et problem der Paladius’ partnerferdighet kunne påkalle en Alpha Necromus fra spillerens gruppe i normal størrelse
- Løst et problem der kollisjonen til Logging Site II kunne forbli under forhåndsvisning av bygningen
- Løst en feil i Palbox-brukergrensesnittet som kunne oppstå når Base Pal-plassene ble vist i fire rader
- Løst et problem der tekst med bygningens navn kunne overlappe med strømikonet
- Rettet retningen på pilen som angir forsiden av klinikken
- Løst et problem der teksten i dialogboksen for overføring av guildmester ikke ble vist riktig avhengig av situasjonen
- Løst et problem der en unødvendig tastguide kunne vises på forbedringsskjermen for Pal-effigier
- Løste problemet med ikonet for svingveiledning for Wing Pack
- Løst et problem der en svart firkant kunne vises i kanten av brukergrensesnittet for kartfilteret
- Løst et problem der feltboss-ikonet for Prixter Lux ikke ble vist riktig
- Løst et problem der uønskede Pals kunne fanges på enkelte fiskeplasser i vulkanske områder
- Løst et problem på dedikerte servere der angrep på en sovende Galeclaw kunne føre til at den falt gjennom bakken
- Løst et problem der uønsket bakgrunnsmusikk ble spilt av når man startet en dialog med en svartbørshandler