Palworld feirer ettårsjubileum - avslører ambisiøse fremtidsplaner

Det ikke helt ukontroversielle Palworld, i Nintendos øyne, feirer sitt første jubileum i stor stil ved å avsløre omfattende planer for spillets fremtid. Blant de kommende oppdateringene er introduksjonen av crossplay, en siste sjef og (selvfølgelig) mange ekstra godbiter planlagt.

Pocketpair har også til hensikt å gi spillerne muligheten til å overføre sine "Pals" mellom forskjellige verdener og, naturligvis, å introdusere flere nye, delvis gjennom samarbeid med andre franchiser. Målet er å forbedre og optimalisere spillverdenen, forbedre den generelle spillopplevelsen og til slutt introdusere en faktisk slutt på spillet.

Utviklernes omfattende liste over planlagte oppdateringer er som følger :



CO-OP Crossplay



Verdensoverføringer for venner



Siste sjef / avslutningsscenario



Flere måter å styrke og forbedre vennene på



Diverse nytt innhold, for eksempel nye venner og teknologier



Spillsamarbeid (inkludert Terraria)



Forbedringer av plassering av verdensobjekter



Forbedringer av basevenner



Forbedringer av optimalisering



Forbedringer av UX



For å engasjere spillerne ytterligere, arrangeres det en avstemning der fansen kan stemme på sine favorittvenner blant de 180 som er introdusert så langt. Et stort spørsmål gjenstår imidlertid: Hvordan vil de pågående juridiske utfordringene i Japan utfolde seg? Nintendo og The Pokémon Company hevder at Palworld krenker flere patenter.

