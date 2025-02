Palworld har nå over 32 millioner spillere

HQ

På denne tiden i fjor gikk det knapt en dag uten at vi rapporterte om Palworld, som satte nye rekorder i et forbløffende tempo. Etter hvert begynte spillets tall å vokse saktere, men faktum er at det har fortsatt å tøffe på i et ganske bra tempo, ikke minst i løpet av høsten da det også kom til PlayStation 5.

Nå kunngjør spillets offisielle Instagram-konto at en ny milepæl er nådd, ettersom spillet har klatret forbi 32 millioner spillere. For nesten på dagen ett år siden kunne vi fortelle at det hadde passert 25 millioner spillere (10 millioner Xbox og 15 millioner Steam), noe som betyr at det har økt med syv millioner på bare ett år.

Pocketpair fortsetter å utvide, så vi antar at det vil vokse ytterligere. Mange er imidlertid nysgjerrige på utfallet av Nintendos søksmål mot spillet, men vi har ingen nyheter å tilby på den fronten for øyeblikket.

Palworld er for øyeblikket tilgjengelig for PC, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series S/X. Det er også inkludert i Game Pass.