Palworld har nå solgt over seks millioner eksemplarer

Det virker som om Palworld faktisk selger raskere enn vi rekker å produsere nyheter om det faktiske salgstallet. Så sent som i morges meldte vi at Palworld hadde oppnådd det tredje høyeste antall spillere samtidig noensinne på Steam og i går at det hadde solgt over 5 millioner eksemplarer på 3 dager. Slikt fører ofte til at spill bare blir enda mer populære, noe du skal få et eksempel på nå.

For denne tirsdagen hadde så vidt begynt før Pocketpair kunngjorde at Palworld (som ikke engang er en fullversjon, men Early Access/Game Preview) faktisk har solgt over seks millioner eksemplarer. Ekstremt imponerende, selvsagt, og vi antar at nye milepæler vil bli nådd i raskt tempo en god stund fremover.

Det skal bemerkes at antallet spillere sannsynligvis er langt høyere, ettersom Palworld også er inkludert i Game Pass. Xbox-eiere kan også glede seg over at deres versjon av spillet nå har fått en oppdatering som løser en rekke rapporterte problemer.