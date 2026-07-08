Palworld har offisielt fått mer enn 40 millioner spillere

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Palworld Dette beviste allerede i begynnelsen av 2024 hvor stor etterspørselen var etter en Pokémon-lignende opplevelse som ikke kom fra Game Freak. Siden den gang har spillet bare fått mer og mer oppmerksomhet, til det punktet at utvikleren Pocketpair nå, bare noen dager før lanseringen, avslører at « Palworld » har mer enn 40 millioner spillere.

I tillegg er spillet ikke engang i versjon 1.0 ennå. Den fullstendige lanseringen kommer senere denne uken, men før det viser en ny video alle de viktigste oppdateringene vi har sett så langt i « Palworld ». Fra Sakurajima til «Home Sweet Home» og videre har vi sett mange nye «Pals» bli lagt til, nye regioner og flere funksjoner som utvider verdenen i « Palworld » før den går over til versjon 1.0.

40 millioner spillere betyr ikke nødvendigvis 40 millioner solgte eksemplarer, blant annet fordi spillet er tilgjengelig på Game Pass, men det er likevel en enorm bragd for ethvert spill å oppnå. Spesielt når vi tar i betraktning at Pocketpair ikke var et kjent navn før utgivelsen av « Palworld », og at spillet ganske enkelt vakte oppmerksomhet med konseptet «Pokémon med våpen».

Det konseptet kan ha brakt Pocketpair i litt juridisk trøbbel med The Pokémon Company og Nintendo, men mens rettssaken pågår, ser det ut til at Nintendo ikke klarer å monopolisere spill med monsterkamper, noe som etterlater plattformseieren med bare 30 000 dollar i utbytte fra hele oppstyret.