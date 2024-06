Palworld hovedskaperen avslører at Nintendo ikke en eneste gang har truet med søksmål på grunn av spillet

HQ

Da Palworld først ble lansert, tiltrakk det seg mange øyne med premisset om at det egentlig var Pokémon med våpen. Den ideen fikk millioner av spillere til å investere i spillet i løpet av de første ukene, og selv om antallet spillere har sunket siden, gjenstår spørsmålet om de bare slapp unna med å lage monstre som ser mistenkelig ut som Pokémon?

Svaret er ja. I januar utstedte The Pokémon Company et varsel om at de undersøkte Palworld, og etterforsket påstander om stjålne eiendeler, men ifølge et intervju med GameFile har verken The Pokémon Company eller Nintendo forfulgt noen rettslige skritt. "Nintendo og Pokémon Company har ikke sagt noe til oss", sier hovedskaperen Takuro Mizobe.

Selv om noen av Palworld's skapninger ser uhyggelig lik Pokémon, ser det ut til at alle designene er akkurat forskjellige nok til ikke å rettferdiggjøre rettslige skritt. Pocket Pair kan puste lettet ut inntil videre, ettersom både Nintendo og The Pokémon Company er kjent for å bli alvorlige når de må gå til søksmål.