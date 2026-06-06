Palworld kunngjør full lansering 10. juli

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Se opp, Nintendo, for Pocketpair er endelig i ferd med å legge siste hånd på verket. Palworld har vært tidlig tilgjengelig i over to og et halvt år, noe som ikke har hindret titalls millioner av mennesker i å sjekke ut spillopplevelsen, som ubeskjedent blander Pokémon-fangst av skapninger med crafting og overlevelse.

Det er et ganske eklektisk spill, men nå er det på tide å definere dets karakter og formål fullt ut, ettersom det ble kunngjort under Summer Game Fest at Palworld 1.0 kommer 10. juli. Det er ennå ikke kjent hvilke nye funksjoner denne fullversjonsoppdateringen vil inneholde, men du kan se filmtraileren nedenfor.

Kommer du til å spille Palworld når fullversjonen lanseres?