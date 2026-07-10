Palworld opplever den største spillertoppen i « Steam siden lanseringen av Early Access i januar 2024

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Da « Palworld først ble lansert på Steam som en Early Access-tittel, skjøt spillet raskt til topps på listen over spill med flest samtidige spillere noensinne, takket være hele 2,1 millioner spillere som var pålogget spillet på samme tid. Faktisk var spillet så enormt populært at det den dag i dag holder rekorden for å være det tredje mest spilte spillet på Steam gjennom tidene, kun slått av PUBG: Battlegrounds (3,2 millioner) og Black Myth Wukong (2,4 millioner).

Siden i dag er lanseringsdatoen for versjon 1.0 av « Palworld, og det «komplette» spillet nå er her, har fansen vært raske til å vende tilbake til prosjektet i hundretusentall. Den nåværende toppen, per nå ifølge SteamDB, ligger på 435 430 samtidige spillere, noe som for sammenligning er det høyeste antallet samtidige spillere « Palworld har hatt siden lanseringen i Early Access i januar 2024. Det er også en topp som ville være høy nok til å gjøre spillet til Steams 36. mest spilte tittel noensinne...

Ganske imponerende når man tenker på at spillertallene vanligvis når sitt høydepunkt ved en spilllansering på Steam den første fredag- eller lørdagskvelden, noe som tyder på at dette tallet bare vil stige i løpet av de neste 24–48 timene.

Har du tenkt å være en av de hundretusener som sjekker ut « Palworld denne helgen? Det er også verdt å huske at det totale antallet spillere som logger seg inn i spillet denne helgen, vil være mye høyere enn det Steam-tallene viser, takket være at spillet også er tilgjengelig på PlayStation 5 og Xbox Series X/S.