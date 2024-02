Palworld passerer 25 millioner spillere

HQ

Pocket Pairs Palworld var så ekstremt populært de første tre ukene etter lanseringen at det ble slått negative rekorder da mange spillere sluttet eller tok en pause i forrige uke. Det betyr imidlertid ikke at suksessen har stoppet.

Spillets X-konto avslører at Palworld nå har passert 25 millioner spillere 15 millioner av disse har vært på Steam, mens de resterende 10 millionene enten har kjøpt eller spilt spillet med Game Pass på Xbox. Det er 6 millioner flere spillere enn for tre uker siden, så spillerbasen fortsetter å vokse i et imponerende tempo.