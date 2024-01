Palworld passerer åtte millioner solgte eksemplarer

HQ

Helt siden premieren forrige fredag har det vært en tradisjon å melde hver dag at Palworld har solgt en ny million eksemplarer, og denne fine torsdagen er intet unntak. Nok en gang kunngjør Pocketpair via den offisielle Palworld -kontoen på X at en ny milepæl er nådd, og at spillet nå har solgt over åtte millioner eksemplarer på mindre enn seks dager.

De minner også om at det fortsatt er 10% rabatt på spillet på Steam, et lanseringstilbud som har eksistert siden premieren, men som avsluttes senere i kveld. Hvis du vil spille dette monstereventyret og samtidig spare penger - slå til nå.

I går annonserte Pocketpair fremtidsplanene sine i et såkalt roadmap, der de forklarer hvilke investeringer vi kan forvente oss i fremtiden i form av feilrettinger, kommende oppdateringer og nytt innhold. Sjekk ut bildet nedenfor for en oversikt over hva som er på gang.