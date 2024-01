Palworld runder 7 millioner solgte eksemplarer og er nummer to på topplistene til Steam.

HQ

I lang, lang tid har det virket som om PUBG: Battlegrounds og Counter-Strike sine topprekorder gjennom tidene på Steam ville være urørlige. Med suksesstitler som Lost Ark, Cyberpunk 2077, Elden Ring, New World, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate III, og så videre, som alle ikke klarte å komme nærmere 500 000 spillere enn skytespillet Valve og 1,7 millioner spillere i nærheten av mega Battle Royale, virket rekordene veldig sikre. Slik er det ikke lenger.

For etter noen få dager etter at det debuterte som Early Access-tittel den 19. januar, har Palworld nå inntatt andreplassen på Steam-listen over flest spillere gjennom tidene, og har dermed passert Counter-Strike da det sent i går nådde et spillerantall på 1 864 421 (noe som var rundt 40 000 flere spillere enn CS).

Det må finne ytterligere 1,4 millioner spillere for å ta igjen PUBG, men med tanke på at det i skrivende stund er over 1,2 millioner aktive spillere og at spillet har nådd sju millioner solgte eksemplarer siden det kom, kan det være en sjanse for at Palworld klarer å oppnå det som så ut til å være det umulige.